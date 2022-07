Durch einen Sturm entwurzelte Bäume liegen auf einer Straße in Köln. FOTO: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Ausfälle im Bahnverkehr Unwetter fegt über Westdeutschland – am Freitag erreicht es Vorpommern Von dpa | 01.07.2022, 07:58 Uhr

Umgekippte Bäume, Blitzeinschläge und Bahnausfälle – das Unwetter in der Nacht auf Freitag hat schwere Schäden im Westen verursacht. Für Freitag kündigt der Wetterdienst bereits neues Ungemach in anderen Teilen Deutschlands an.