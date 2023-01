Ein Angreifer tötete am Freitagabend mehrere Menschen in Jerusalem. Foto: AFP/AHMAD GHARABLI up-down up-down Inzwischen 42 Festnahmen Nach Terroranschlag auf Synagoge: Auch am Samstag Schüsse in Jerusalem Von dpa | 27.01.2023, 20:12 Uhr | Update vor 1 Std.

In Jerusalem wurden am Freitag bei einer Schießerei nahe einer Synagoge mehrere Menschen getötet, weitere verletzt. Auch am Tag danach kam es zu einem Angriff mit zwei Verletzten.