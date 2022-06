Ein Ort der Selbstverwirklichung: Der Eingang ins Kliemannsland in Niedersachsen. FOTO: Ankea Janssen up-down up-down Fynn Kliemanns Kreativhof in Existenznot Nach dem Masken-Ärger: Ein Vormittag im Kliemannsland Von Ankea Janßen | 25.06.2022, 18:46 Uhr

Sein Leben zerstört, zehn Jahre Arbeit kaputt. Fynn Kliemann ist wütend und dennoch fest entschlossen. Sein Kliemannsland in Niedersachsen will der nach reichlich Ärger um Corona-Masken in die Kritik geratene Influencer retten. Zu Besuch an einem Ort, an dem angeblich jeder sein darf, wie er will.