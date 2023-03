Bei der Geiselnahme am Freitag waren etwa 350 Kräfte im Einsatz. Foto: dpa/Christoph Schmidt up-down up-down Mann ist polizeibekannt Nach Geiselnahme in Karlsruhe: Verdächtiger in Untersuchungshaft Von dpa | 11.03.2023, 17:32 Uhr

Nach der Geiselnahme in einer Apotheke in Karlsruhe ist der Verdächtige nun in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann war der Polizei kein Unbekannter: Er fiel bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten auf.