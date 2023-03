Vielen Kinder leben seit der verheerenden Erdbeben in Notunterkünften – wie hier in Aleppo. Foto: dpa/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/Juma Mohammad up-down up-down Flut von Adoptionsangeboten Ein Monat nach Erdbeben: Fast eine Million Kinder in der Türkei und Syrien obdachlos Von Jule Rumpker | 07.03.2023, 15:00 Uhr

Hunderttausende Kinder haben durch die Erdbeben in der Türkei und in Syrien kein Zuhause mehr. Die Bilder aus den Gebieten haben eine Welle an Adoptionsangeboten ausgelöst – doch sie sind keine geeignete Lösung.