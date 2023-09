Kabel Eins Nach 15 Jahren Pause: Das „Quiz Taxi“ rollt wieder Von dpa | 04.09.2023, 00:17 Uhr «Quiz Taxi» Foto: Boris Breuer/Kabel Eins/dpa up-down up-down

In den Nullerjahre war das „Quiz Taxi“ in rund 750 Folgen in 30 Städten unterwegs. Jetzt gibt es ein Comeback. Es wird Zeit, dass „die gute Laune mal wieder zurück auf die Straße kommt“, sagt Thomas Hackenberg.