Naturschutzbund Nabu-Prognose: 2022 ist ein Wespenjahr Von dpa | 17.08.2022, 05:31 Uhr

Dieses Jahr scheint ein Wespenjahr zu sein - dafür sprechen mehrere Hinweise. Ein Experte erläutert, warum die Population so groß ist - und wie man sich in Gegenwart der Schwirrer am besten verhält.