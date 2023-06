Pressekonferenz Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Gesellschaft Mut zum Anderssein: Drag-Lesung für Kinder sorgt für Protest Von dpa | 13.06.2023, 21:29 Uhr

Selten dürfte eine Lesung für Kinder in einer Bibliothek so viel Aufmerksamkeit bekommen haben wie in München. Hunderte Demonstranten, viel Polizei und zahlreiche Journalisten begleiteten die Veranstaltung mit zwei Drag-Künstlern.