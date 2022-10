Ephesos: 1.400 Jahre alter Stadtteil unter Brandschicht entdeckt Foto: Niki Gail/ÖAW-ÖAI/dpa up-down up-down Archäologie Münzen, Muscheln, Mandelkerne - Neue Funde in Ephesos Von dpa | 28.10.2022, 10:39 Uhr

In der antiken Weltkulturerbe-Stadt Ephesos in der Türkei haben Archäologen ein hervorragend erhaltenes 1400 Jahre altes frühbyzantinisches Geschäfts- und Lokalviertel freigelegt. Der gesamte Hausrat in den Räumen sei von einer mächtigen Brandschicht versiegelt worden, was eine einzigartige Momentaufnahme der damaligen Lebenswelt ermögliche, teilte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Freitag mit.