Großeinsatz am Samstag Messerattacke in Münchner Bar – 20 Streifen rücken aus Von dpa | 23.07.2023, 13:22 Uhr

Nachdem ein 53-Jähriger am Samstag in einer Münchner Bar mit einem Messer sich selbst und einen anderen Mann verletzt haben soll, rückte ein Großaufgebot der Polizei aus. Der mutmaßliche Angreifer sei noch am Sonntagmorgen im Krankenhaus gestorben.