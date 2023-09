Müdigkeit, Herzprobleme, Hirnschäden Was mittlerweile zu Long COVID bekannt ist – und was dagegen helfen kann Von Jörg Zittlau | 18.09.2023, 11:00 Uhr Auch lange nach einer Corona-Infektion leiden manche Menschen noch unter der Erkrankung. Symbolfoto: imago images/Zoonar II up-down up-down

Die Pandemie ist Geschichte, doch ihre Folgen halten an. Long Covid treibt viele Patienten in die Arbeitsunfähigkeit – aber die Erforschung seiner Ursachen und Therapien steht noch am Anfang.