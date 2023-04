Holger Carl berichtet im Interview, wie er den Lärm durch Motorradfahrer erlebt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Lärmbelästigung „Ich hau’ dir auf die Fresse“: Wie Holger Carl mit Motorradlärm vor seinem Haus umgeht Von Michael Hengehold | 06.04.2023, 10:45 Uhr

Wenn 700 Motorradfahrer an einem einzigen Tag an einem Haus vorbeizischen, wie an der Bad Essener Straße zwischen Oldendorf und Bad Essen, bedeutet das im Schnitt alle paar Minuten eine Lärmbelästigung. Holger Carl erlebt und erträgt das seit Jahren. Wie?