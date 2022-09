«Mordsschwestern» Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Einschaltquoten „Mordsschwestern“ behaupten sich gegen die Konkurrenz Von dpa | 17.09.2022, 12:00 Uhr

Die neue ZDF-Krimireihe „Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache“ hat sich auch mit ihrer dritten Folge an die Spitze der Fernsehquoten gesetzt. Allerdings rutschte die Episode „Phantomschmerz“ am Freitagabend unter die Vier-Millionen-Grenze: Im Schnitt 3,97 Millionen Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von 15,3 Prozent entsprach. Die erste Folge „Schwarzer Fisch“ am 2. September hatten 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen (18,7 Prozent), die zweite Folge „Totalschaden“ am 9. September 4,50 Millionen (18,6 Prozent).