Wo es Pommes, Fischbrötchen und Eis gibt, sind Möwen meist nicht weit. FOTO: dpa/Jens Büttner up-down up-down Vögel belästigen Touristen Schreie, Fahnen, Verbote: Das tun norddeutsche Küsten gegen das Möwen-Problem Von dpa | 21.07.2022, 07:57 Uhr

Wer sich an der Nord- oder Ostsee mit einem Fischbrötchen an die Promenade setzt, bleibt nicht lange allein. Immer wieder werden Touristen in Urlaubsregionen von Möwen belästigt. Die Kommunen entwickeln kreative Ideen, um die Tiere zu vertreiben. Aber hilft das?