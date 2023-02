In der Fabrik in Pennsylvania werden unter anderem M&M-Schokolinsen hergestellt. Symbolfoto: imago images/Levine-Roberts up-down up-down Neuer Ärger für „M&M“-Hersteller Mitarbeiter fallen in Schokoladentank: Mars muss Strafe zahlen Von Patrick Kern | 13.02.2023, 12:32 Uhr

In den USA ist es in einer Süßigkeitenfabrik des Herstellers Mars zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Arbeiter plötzlich in einem Schokoladentank gefangen waren. Das hat Konsequenzen für das Unternehmen. Wie es zu dem Unfall kam.