Sandalen sind zum Wandern ungeeignet - das musste nun auch eine Urlaubergruppe aus Deutschland in Tirol feststellen. Symbolfoto: imago images/imagebroker/theissen up-down up-down Notfall in Tirol Mit Sandalen und Babys auf gefährlichem Wanderweg: Deutsche lösen Rettungseinsatz aus Von dpa | 01.08.2023, 15:17 Uhr

Mit Babys in Bauchtragen und ungeeignetem Schuhwerk ist eine Wandergruppe aus Deutschland am Sonntag in Tirol in eine Notlage geraten. Eine aufwendige Rettung verhinderte Schlimmeres.