Gesundheit Mit Papierkranichen - Deutsche sammelt in Japan Spenden Von dpa | 14.09.2023, 09:25 Uhr

Ein Monument in Hiroshima erinnert an ein japanisches Mädchen, das 1945 die Atombombe überlebte und Jahre später an Leukämie erkrankte. Dorthin will eine Deutsche 1000 Kilometer wandern und Spenden für Krebskranke sammeln. Mit dabei: 1000 Papierkraniche.