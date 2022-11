Ilja Richter Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Multitalent Mit Anzug in der „Disco“ - Ilja Richter wird 70 Von dpa | 24.11.2022, 00:02 Uhr

Klar denken viele an dieses „Licht aus - Whomm!, Spot an - Ja!“. Doch die „Disco“-Zeiten liegen lange hinter Ilja Richter. Der ewige Sonnyboy wird 70 Jahre alt. Nicht an alles erinnert er sich gern.