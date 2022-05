Vor etwa 70 Jahren wurden in der Landwirtschaft oft solche kleinen Traktoren benutzt. Foto: Jens Büttner/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Jens Büttner Panorama Mit alten Maschinen über den Acker Von dpa | 08.05.2022, 14:39 Uhr

„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“, heißt es in einem alten Volkslied. Der Bauer in dem Lied nutzt noch Pferde, um den Boden zu pflügen und so für die Aussaat vorzubereiten. Auch Ochsen und Kühe wurden früher oft dafür genutzt. Doch dann kamen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Maschinen in der Landwirtschaft in Deutschland zum Einsatz.