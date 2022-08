Blitzeinschlag setzt Lagerhalle in Brand Foto: Waldemar Gress/Einsatz-Report24/ up-down up-down Brände Millionenschaden nach Blitzeinschlag in Hallenkomplex Von dpa | 27.08.2022, 10:17 Uhr

Nach einem Blitzeinschlag in ein Hallenkomplex ist in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.