Kriminalität Millionenbeute bei Überfall auf Pariser Luxus-Juwelier Von dpa | 30.04.2023, 12:18 Uhr

Nicht zum ersten Mal wird das Juweliergeschäft am Place Vendôme Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter schlagen am hellichten Tage zu und fliehen mit einer Beute in Millionenhöhe.