Die Kosten für ein WG-Zimmer sind einer neuen Auswertung zufolge im Vergleich zum vergangenen Semester gestiegen. Studenten müssen immer mehr Miete für ein WG-Zimmer zahlen Von dpa | 29.03.2023, 07:04 Uhr

Die Wohnkosten für Studenten in deutschen Hochschulstädten sind stark gestiegen. Das zeigt eine neue Auswertung. Vor allem in zwei Städten müssen Studierende tief in die Tasche greifen.