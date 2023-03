Oscars - Michelle Yeoh Foto: Chris Pizzello/Invision/AP up-down up-down 95. Academy Awards Michelle Yeoh gewinnt Oscar als beste Hauptdarstellerin Von dpa | 13.03.2023, 04:33 Uhr

Michelle Yeoh hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die 60-jährige Malaysierin spielt in „Everything Everywhere All at Once“ eine Waschsalon-Besitzerin, die sich durch mehrere Paralleluniversen kämpft.