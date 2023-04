Michael J. Fox Foto: George Walker IV/AP/dpa up-down up-down Forschung Michael J. Fox spricht über Parkinson-Erkrankung Von dpa | 30.04.2023, 18:20 Uhr

Durch die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ wurde Michael J. Fox in den 80ern weltberühmt. In einem Interview erzählt er mehr über seine Forschung an Parkinson und sein Leben als Betroffener.