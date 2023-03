Tote bei Brand in Mexiko Foto: David Peinado/dpa up-down up-down Notfälle Mexiko ermittelt gegen vier Verdächtige nach Brand Von dpa | 30.03.2023, 04:25 Uhr

Die Trauer um die Todesopfer in Ciudad Juárez ist groß. Nun will die Generalstaatsanwaltschaft zu dem Feuer in der Migrationsbehörde ermitteln: vier Haftbefehle sollen bald beantragt werden.