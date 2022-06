Polizeieinsatz vor der Grundschule in Esslingen: Eine Frau und ein kleines Mädchen sind bei einer Messerattacke verletzt worden. FOTO: dpa/Bernd Weißbrod Gewalttat in Esslingen Messerstecher an Grundschule: Tatverdächtiger festgenommen Von dpa | 10.06.2022, 23:40 Uhr

Mitten in den Ferien, mitten in der Stadt erschüttert eine Bluttat die Menschen in Esslingen. Ein Mann greift zwei Menschen an einer Grundschule an, er hat ein Messer dabei und sticht zu. Es beginnt eine große Suche - die am Abend in Stuttgart endet.