Ein Mann stach in einem Duisburger Fitnessstudio auf mehrere Leute ein. Tagelang suchte die Polizei nach ihm, nun sitzt er in Haft. Versuchter Mord Nach Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 24.04.2023, 13:06 Uhr

Sechs Tage ist es her, dass ein Mann mehrere Sportler in einem Fitnessstudio in Duisburg angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt hat. Nach tagelanger Suche konnte ihn die Polizei fassen. Jetzt wurde er dem Haftrichter vorgeführt.