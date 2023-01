Trauer um die Opfer der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt: Zwei Menschen sind getötet und sieben verletzt worden. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Angriff in Schleswig-Holstein Tödliche Messerattacke in Brokstedt: Haftbefehl gegen 33-Jährigen , dpa , epd und | 26.01.2023, 16:46 Uhr Von Kim Patrick von Harling afp | 26.01.2023, 16:46 Uhr

In einem Regionalzug in Brokstedt in Schleswig-Holstein sticht ein Täter mit einem Messer zu: Zwei Menschen sterben, fünf weitere werden verletzt. Was über die Opfer und den Tatverdächtigen Ibrahim A. bekannt ist.