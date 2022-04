ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Städteregion Aachen Menschen eine Stunde in Kettenkarussell gefangen Von dpa | 28.04.2022, 06:17 Uhr

Gefangen in einem Kettenkarussell 25 Meter über der Erde: Rund eine Stunde mussten 24 Menschen am späten Mittwochabend in Aachen in luftiger Höhe ausharren. Dann rettete die Feuerwehr die Fahrgäste, darunter vier Kinder, mit Drehleitern aus dem Karussell. Die Menschen wurden von Rettungskräften untersucht, niemand wurde ernsthaft verletzt. Das Fahrgeschäft kam auf dem Volksfest „Öcher Bend“ in der Luft zum Stehen und fuhr nicht mehr herunter.