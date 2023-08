Finnland Meisterin der Luftgitarre - Japanerin gewinnt Wettbewerb Von dpa | 26.08.2023, 15:23 Uhr Luftgitarren-WM in Finnland Foto: Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa up-down up-down

In der Szene dürfte der Name Nanami „Seven Seas“ Nagura kein unbekannter mehr sein. Schon zum dritten Mal hat sich die Japanerin in ihrer Disziplin gegen die Konkurrenz durchgesetzt.