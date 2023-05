Die Dosenravioli wird 65 Jahre alt. Foto: dpa up-down up-down Jubiläum aus der Dose Mehr als nur ein Fertiggericht: 65 Jahre Dosenravioli Von Aleksandra Bakmaz, dpa | 21.05.2023, 12:00 Uhr

Kulinarisch sind sie kein Hit, trotzdem steigt die Nachfrage nach Dosenravioli seit Jahren an. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt vor 65 Jahren am Bodensee - ein Ende des Kults ist nicht in Sicht.