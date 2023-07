Monsun Foto: PPI/ZUMA/dpa up-down up-down Katastrophen Mehr als 100 Tote seit Beginn des Monsuns in Pakistan Von dpa | 21.07.2023, 12:54 Uhr

Die Zahl der Monsun-Opfer in Pakistan steigt: Schon jetzt sind über 100 Tote zu beklagen, vor allem in der Provinz Punjab. Für das Wochenende sagen Meteorologen neue Regenfälle an.