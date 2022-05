ARCHIV - Marteria, Rapper, bei einem Auftritt. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder Musiker Marteria rappt in der Mittagspause bei Digitalmesse OMR Von dpa | 17.05.2022, 13:44 Uhr

Rapper Marteria (39) hat beim Digital-Festival OMR Tausende Besucher mit einem energiegeladenen Auftritt in der Mittagspause zum Mitwippen und Mitgröhlen gebracht. „Und jetzt alle springen - die Party zur Mittagszeit“, rief der Rostocker Musiker am Dienstag. Zeitpunkt und Halle des Auftritts waren nicht angekündigt worden, so dass es für viele Gäste ein überraschendes Highlight des Branchentreffens war.