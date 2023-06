Mark Hamill Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down Leute Mark Hamill über Skywalker-Rolle: „Ich hatte meine Zeit“ Von dpa | 05.06.2023, 14:26 Uhr

Als Luke Skywalker ist Mark Hamill weltbekannt geworden. 1977 stand er zum ersten Mal in dieser Rolle vor der Kamera. Nun sei es an der Zeit für andere Geschichten, so der Schauspieler.