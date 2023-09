Polizei muss eingreifen Zwischenfall am Mannheimer Hauptbahnhof: HSV-Fans prügeln sich mit BVB-Anhängern Von dpa | 16.09.2023, 15:40 Uhr Am Mannheimer Hauptbahnhof haben sich HSV-Fans mit BVB-Anhängern geprügelt. Symbolfoto: imago images/Philipp Szyza up-down up-down

Am Hauptbahnhof in Mannheim sind Fußballfans des Hamburger SV am Samstag mit Anhängern von Borussia Dortmund aneinandergeraten. Die Polizei musste mit Schlagstöcken und Pfefferspray eingreifen.