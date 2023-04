Immer wieder versuchen Goldschmuggler mit kreativen Methoden Edelmetall zu transportieren: Ein Mann aus Indien hat es mit einem umgebauten Koffer versucht. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Michael Gstettenbauer up-down up-down 454 Gramm am Reisegepäck Mann schmuggelt Gold im Wert von 24.000 Euro als Kofferteile Von dpa | 10.04.2023, 18:28 Uhr

Die Schrauben an seinem Koffer waren aus einem kostbaren Edelmetall: Ein Mann in Indien wurde festgenommen, weil er Gold in seinem umgebauten Reisegepäck schmuggeln wollte.