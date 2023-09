Kriminalität Mann mit 17 Schüssen aus Sturmgewehr in Belgien getötet Von dpa | 14.09.2023, 14:27 Uhr | Update vor 33 Min. Schüsse aus Sturmgewehr Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa up-down up-down

Ein Mann in Anderlecht sitzt in einem Auto, als ihn 17 Kugeln aus einem Sturmgewehr treffen. Er stirbt am Unfallort. Steht die Tat in Verbindung mit dem Drogenmilieu?