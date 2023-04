Mann in Plochingen angeschossen Foto: Kohls/SDMG/dpa up-down up-down Baden-Württemberg Männer nach Schüssen auf Gastwirt in U-Haft - mehrere Taten? Von dpa | 06.04.2023, 18:38 Uhr

In Plochingen in Baden-Württemberg sind am vergangenen Wochenende Schüsse gefallen, nun sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Haben sie mit ähnlichen Vorfällen in den vergangenen Monaten zu tun?