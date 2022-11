Ostbevern Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Münsterland Mädchen gefesselt gefunden - Ermittlungen in alle Richtungen Von dpa | 16.11.2022, 08:37 Uhr

Eine 13-Jährige wird in einem kleinen Ort im Münsterland bewusstlos und gefesselt in einem Wald gefunden. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.