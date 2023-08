Bei einer Massenpanik in einem Stadion in Madagaskar sind nach Regierungsangaben mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Rund 80 weitere Menschen wurden nach Angaben von Ministerpräsident Christian Ntsay in dem Gedränge am Freitag verletzt.

Nicht das erste Unglück im Stadion

Das Unglück ereignete sich bei der Eröffnungsfeier der Sport-Wettspiele der Inseln des Indischen Ozeans (Indian Ocean Island Games). Rund 50.000 Zuschauer waren zu der Auftaktveranstaltung ins Stadion der Hauptstadt Antananarivo geströmt. Der Auslöser der Massenpanik war zunächst unklar.

In dem Stadion kommt es nicht zum ersten Mal zu einem tödlichen Unglück. Bereits 2019 kamen 16 Menschen bei einem Konzert zur Feier des madagassischen Nationaltages während eines Massengedränges ums Leben.

Bei den Indian Ocean Island Games handelt es sich um einen Olympia-ähnlichen Sportwettbewerb, an dem sieben Inselnationen im Südwesten des Indischen Ozeans teilnehmen. Die Spiele werden alle vier Jahre ausgetragen.