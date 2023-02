Prinz Pi Foto: Fritz Elsmann/Sony Music Germany/dpa up-down up-down Rap Lyrischer Klartext: Prinz Pi mit neuem Album „ADHS“ Von dpa | 06.02.2023, 06:02 Uhr

Prinz Pi veröffentlicht sein neues Album in alter Manier. In leichte Beats packt er schwere Worte und möchte dabei eines: den Hörern zeigen, was ihn in den letzten drei Jahren beschäftigt hat.