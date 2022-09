Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Programme Londoner Queen-Trauerzug live im TV Von dpa | 13.09.2022, 16:52 Uhr

An diesem Mittwoch soll in London der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. vom Buckingham-Palast nach Westminster Hall im britischen Parlament überführt werden. Fernsehsender in Deutschland haben deshalb ihr Programm geändert. TV-Zuschauer können die Ereignisse nachmittags zum Beispiel bei ARD und ZDF und RTL live verfolgen. Auch die Newssender Welt, Bild und ntv planten Sonderberichterstattung.