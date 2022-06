In Behindertenwerkstätten wurden besonders am Anfang der Corona-Pandemie Schutzmasken für Krankenhäuser genäht. Einen Mindestlohn bekommen die Mitarbeiter dafür nicht. FOTO: dpa/Martin Remmers 1,35 Euro pro Stunde, 220 Euro im Monat Warum Menschen in Behindertenwerkstätten so wenig verdienen Von Flora Hallmann | 10.06.2022, 13:30 Uhr

Eine volle Arbeitswoche und trotzdem kein Geld: Menschen in Behindertenwerkstätten arbeiten für nur wenige Euro am Tag. Dabei leisten sie oft wichtige Arbeit. Warum verdienen Menschen mit Behinderung so wenig Geld?