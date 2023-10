Ein mächtiger Sturm drückt das Ostseewasser ans Land und sorgt für Überschwemmungen in Schleswig-Holstein. In Flensburg könnte es die höchste Sturmflut seit 100 Jahren werden. Nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes (DWD) soll der Sturm in der Nacht langsam abklingen. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen.

Niedrigwasser an der Nordseeküste führt zu Fähr-Ausfällen

Die Wellen der Ostsee donnern mit Wucht an die Hafenanlagen, Straßen sind von Wasser überschwemmt, Äste stürzen auf Autos und Gleise – das Sturmtief über der Ostsee hat am Freitag für Sperrungen in Ufernähe und für Schäden an Land gesorgt.

Weiterlesen: Darum gibt es derzeit Sturmebbe an der Nordsee – und eine Sturmflut an der Ostsee

Höchster Wasserstand seit 100 Jahren in Flensburg

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartete für die Kieler und Lübecker Bucht in der Nacht zu Samstag den Höhepunkt der schweren Sturmflut. Dort soll das Wasser 1,60 Meter über normal ansteigen. In Flensburg stieg der Wasserstand am Freitagabend (19.33 Uhr) auf einen Stand von 2,05 Meter. Das geht aus den Hochwasser-Sturmflut-Informationen des Kieler Umweltministeriums hervor. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte dort einen Pegelstand von bis zu 2,00 Meter über das mittlere Hochwasser erwartet. Für Flensburg ist das der höchste Wasserstand seit über 100 Jahren.

Auswirkungen auf Verkehr an Land und zur See

Auf der Ostsee stellten Fähren zeitweise den Dienst ein. So fuhr in Travemünde die Fähre zum Priwall teilweise nicht mehr, in Kiel wurde die Fördefährlinie eingestellt. Der Sturm über der Ostsee stoppte auch den deutsch-dänischen Fährverkehr auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend.

Nach einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Brokstedt wurde der Regionalverkehr auf der Strecke am Nachmittag wieder aufgenommen. Viele Züge in Schleswig-Holstein verkehrten mit verringerter Geschwindigkeit, es kam zu Verspätungen. Ab 20 Uhr sollte der Bahnverkehr zwischen Eckernförde und Kiel, Rendsburg und Kiel sowie Husum und Kiel eingestellt werden.

Weniger Probleme in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern dürfte bei der Sturmflut weitgehend glimpflich davon kommen. Bislang gebe es keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher. Die Kommunen hatten sich auf Überschwemmungen einiger Straßen vorbereitet.

Feuerwehr und Polizei häufig im Einsatz

Die Feuerwehr sprach am Freitagnachmittag von rund 110 Einsätzen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Kiel. Neben Kiel mit 36 Einsätzen gab es Schwerpunkte in der Schleiregion, in Eckernförde und Damp, wo eine Rehaklinik mit Sandsäcken gegen das steigende Wasser gesichert wurde. „Es sind schon viele Leute, die wegen Sandsäcken anfragen“, sagte ein Sprecher.

Die Kiellinie und weitere Straßen in der Landeshauptstadt wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Kiel-Schilksee waren bereits am Donnerstagnachmittag Strandkörbe ins Wasser gezogen worden. „Da ist das Wasser schon ungewöhnlich hoch. Etwa 150 Strandkörbe sind dort geborgen worden“, sagte eine Polizeisprecherin.

Die aktuellsten Entwicklungen der Sturmflut in Schleswig-Holstein im Liveticker: