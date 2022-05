Lilly und Boris Becker bei einem gemeinsamen Auftritt 2017. FOTO: imago images/Lindenthaler Ex-Partnerin von Boris Becker Emotionales Interview von Lilly Becker: Amadeus will seinen Vater unbedingt sehen Von dpa | 04.05.2022, 11:44 Uhr

Seit Freitag befindet sich Boris Becker in Haft. Sein jüngster Sohn habe das erst später erfahren, so Lilly Becker. Die Ex-Partnerin des Tennisstars äußerte sich nun in einem TV-Interview zu den Herausforderungen der Patchworkfamilie.