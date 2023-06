Der besprühte Privatjet am Dienstag auf dem Sylter Flughafen soll jetzt repariert werden. Foto: Julius Schreiner/TNN/dpa up-down up-down Aktion der „Letzten Generation“ Beschmierter Privatjet auf Sylt – so aufwendig ist die Reparatur Von Nils Leifeld | 09.06.2023, 15:26 Uhr

Aktivisten der „Letzten Generation“ besprühten am Dienstag einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen. Dabei sprayten sie auch Farbe in die Turbinen. So aufwendig ist jetzt die Reparatur.