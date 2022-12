Im baden-württembergischen Schorndorf sind am Mittwoch zwei Menschen durch Schüsse gestorben. Foto: dpa/Christoph Schmidt up-down up-down Drei Opfer in zwei Städten Leichenfund in Baden-Württemberg – Polizei ermittelt zu Hintergründen Von dpa | 21.12.2022, 21:52 Uhr | Update vor 57 Min.

In der baden-württembergischen Stadt Schorndorf fand die Polizei am Mittwoch zwei erschossene Personen. Hinweise führten zu einem weiteren lebensgefährlich verletzten Opfer in einer anderen Stadt. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe zu klären.