Ein Passant hat am Sonntagmorgen einen Leichnam kopfüber in einem Kanalschacht gefunden. Foto: dpa/Thomas Banneyer up-down up-down In der Nähe von Köln Leiche steckte Kopfüber in Kanalschacht: Neue Erkenntnisse zu Gruselfund in NRW Von dpa | 13.03.2023, 14:02 Uhr

Am Sonntag entdeckte ein Passant in der Nähe von Köln einen Leichnam, der Kopfüber in einem Kanalschacht steckte. Die Polizei fand schnell den mutmaßlichen Täter – und veröffentlichte nun weitere Details.