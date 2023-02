In Düsseldorf wurde eine Leiche in einem Kühlcontainer gefunden. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Polizei ermittelt Leiche in Kühlcontainer eines Düsseldorfer Supermarkts gefunden Von dpa | 07.02.2023, 12:06 Uhr

In einem Supermarkt in Düsseldorf hat ein Lieferant eine grausige Entdeckung gemacht. In einem Kühlcontainer fand er die Leiche eines 21-jährigen Mannes.