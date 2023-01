Schweigeminute nach tödlichem Messerangriff am Berufskolleg Foto: Christopher Neundorf/dpa up-down up-down Kriminalität Lehrerin erstochen - 17-jähriger Schüler in U-Haft Von dpa | 12.01.2023, 14:25 Uhr

Nach der Bluttat an einem Berufskolleg, bei der eine Lehrerin erstochen wurde, hat ein Richter einen Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Was die Obduktion der Leiche ergeben hat.